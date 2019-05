Depois de muitas críticas, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 22, várias retificações no chamado Decreto de Armas, que foi editado no início deste mês para facilitar o porte de armas no País. As correções constam de dois novos decretos.

Em nota, o Palácio do Planalto explicou que um dos atos foi editado “com o objetivo de sanar erros meramente formais identificados na publicação original, como numeração duplicada de dispositivos, erros de pontuação, entre outros”. O outro decreto é “alterador”.

Segundo o Planalto, “ele modifica alguns pontos do Decreto nº 9.785, que por determinação do presidente foram identificados em trabalho conjunto da Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa e Advocacia-Geral da União a partir dos questionamentos feitos perante o Judiciário, Legislativo e pela sociedade em geral”. Mais de 20 pontos foram modificados. Dentre eles, o novo texto veda expressamente a concessão de porte de armas de fogo portáteis e não portáteis para defesa pessoal. Na prática, não será conferido porte de arma de fuzis, carabinas, espingardas ou armas ao cidadão comum. /Estadão Conteúdo