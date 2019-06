O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que a Casa deve analisar uma nova lei sobre saneamento básico ainda no primeiro semestre deste ano e que poderá votá-la até o início de agosto. Um novo texto sobre o tema ainda está sendo elaborado. / Agências

Com a presença da cantora Daniela Mercury e de diversos representantes de entidades do movimento LGBT, o plenário da Casa recebeu ontem uma sessão solene pelos 50 anos do Levante de Stonewall, uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York a um bar da cidade em 1969. / Agências

Os deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, podem se digladiar nas redes sociais, mas no plenário da Câmara têm votado com coesão. Nas votações feitas desde janeiro, considerando as 15 maiores bancadas, PSL e PSOL aparecem empatados em primeiro lugar, seguidos de perto por PT, Novo e DEM. / Agências

Será lançada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia.

De acordo com a Associação Brasileira de Bioinovação , o setor movimenta globalmente mais de US$ 2 trilhões. Embrapa e a UnB também apoiam a frente, que será presidida pelo deputado Paulo Ganime (Novo-RJ)./ Agências