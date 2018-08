Mesmo se houver divergências entre os ministros que integram o Supremo Tribunal Federal (STF), a presidente Cármen Lúcia irá propor reajuste salarial zero, em 2019, aos 11 magistrados da Corte.

A decisão sobre o aumento salarial está na pauta da reunião administrativa agendada para as 18 horas e deverá ser proferida ainda hoje (8). Já é esperada a reação contrária de pelo menos três colegas – Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux. Eles reclamam que não têm aumento desde 2015. No ano passado, foram vencidos por 8 x 3, placar que manteve os salários congelados por proposta da ministra.

Para tentar reverter um novo “reajuste zero” defendido pela presidente da Corte, entidades dos magistrados e dos integrantes do Ministério Público prometem fazer forte mobilização no Congresso e, assim, conseguir emplacar o aumento para a categoria.

A decisão do Supremo será incluída no projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019 que será encaminhada ao Congresso pelo Executivo até o dia 31. Diante da lenta recuperação econômica e do déficit bilionário nas contas da União, Cármen Lúcia tem recomendado, desde 2017, suspender reajustes. Aos ministros, ela destaca que em momento de crise econômica é relevante prudência e responsabilidade da Corte. Costuma dizer que o STF não pode ignorar a existência de 13 milhões de desempregados.

O último reajuste concedido a ministros do Supremo foi aprovado em 2015, elevando o teto remuneratório do funcionalismo público para R$ 33,7 mil mensais, em vigor hoje.“Primeiro que não é aumento, é reajuste. Estamos defasados em mais de 40%”, reagiu Lewandowski, ontem (7), ao chegar para a sessão da Segunda Turma do Supremo.

Se a proposta de “reajuste zero” vencer, representará uma economia estimada de R$ 3 bilhões aos cofres da União. Esse é o valor calculado do impacto caso a ideia de reajuste salarial de 12% seja aprovada. O percentual é defendido por ministros da Corte, que teriam o salário elevado para quase R$ 38 mil. O impacto deve-se ao fato de que há um efeito cascata quando ocorre aumento salarial dos ministros do STF.

Os vencimentos servem de referência ao aumento, também, dos salários do presidente da República, do vice-presidente, ministros de Estado e senadores, deputados federais e estaduais, governadores, procuradores e promotores do Ministério Público, além dos de ministros e conselheiros de tribunais de contas.

O líder do PT na Comissão Mista do Orçamento, deputado Afonso Florence (BA), disse ao DCI que entidades de magistrados e procuradores já pressionaram os parlamentares, em julho, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com o apoio da oposição e da maioria dos governistas, essas entidades conseguiram retirar da proposta do relator, senador Dalirio Beber (PSDB-SC), dispositivo que proibia a concessão de novos aumentos salariais ao funcionalismo em 2019.

“Não há clima para novos aumentos ao Judiciário, até porque enfrenta desgaste por causa da Operação Lava Jato”, comentou Florence. “O que aprovamos foi para evitar a proibição de negociações em torno de reajuste para categorias com salários defasados.”

Se o reajuste for aprovado, além do impacto de R$ 3 bilhões, setores como a saúde e a educação devem sofrer diretamente, avalia o professor Francisco Lopreato, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) “Vão cortar nos setores em que é mais fácil cortar para adequar os novos limites do teto de gastos. No caso do Judiciário, essa força é muito maior. Eles têm poder autônomo. Decidem para eles mesmo. E o governo federal não interfere”, comparou.

Professor e economista, Renaldo Antonio Gonçalves, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), diz que os salários dos altos servidores públicos custam caro ao contribuinte até por conta dos benefícios associados que recebem, como auxílio-moradia.“Deve-se começar uma reforma para o Estado servir à população”, recomendou.