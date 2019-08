Em mais um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, o governador João Doria disse nessa quinta-feira, 8, em Xangai, onde participa de uma missão comercial, que seu governo não é "isolado e autoritário".

A declaração foi feita em uma entrevista coletiva após um jornalista brasileiro questionar se ele estava em campanha para a Presidência da República em 2022.

"Nossa preocupação é fazer um governo múltiplo e não um governo isolado, autoritário, onde apenas uma pessoa manda, determina, comanda. Temos aqui uma equipe", disse o governador tucano.

Ao lado de secretários e empresários, Doria participou nessa quinta-feira do evento de lançamento do escritório de negócios do Estado de São Paulo em Xangai.

Após a declaração, o governador negou que a frase tenha sido uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro.

"Não é nenhum recado, mas apenas uma forma de governo compartilhado e delegado. É meu estilo habitual", afirmou o governador.

Nos últimos dias, Doria tem evitado entrar em rota de choque com Bolsonaro, que foi seu aliado na campanha do ano passado, mas deu seguidas declarações que irritaram os bolsonaristas.

Anteontem, o governador criticou as duas trocas de comando na Apex em sete meses e na semana passada afirmou que nunca foi "alinhado" com Bolsonaro.