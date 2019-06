O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, nomeou nesta quarta-feira, 12, Fernando Machado Diniz para a Secretaria de Imprensa de Comunicação Social da Presidência. A informação foi publicada na edição desta quarta-feira, 12, do Diário Oficial da União. Machado era assessor do secretário de Previdência, Rogério Marinho, e agora assume a missão de lidar com a imprensa no governo de Jair Bolsonaro.