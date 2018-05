BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta terça-feira que o governo do presidente Michel Temer fechou um acordo com a cúpula do Congresso para usar os recursos obtidos com a reoneração da folha de pagamento de alguns setores para zerar a Cide sobre o óleo diesel.

Segundo o acordo, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), aceitaram votar o projeto para eliminar a desoneração da folha paulatinamente até dezembro de 2020, e o governo comprometeu-se a editar um decreto cortando a contribuição incidente sobre o diesel, relatou Guardia.

Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o ministro disse que o governo está "atento e sensível" ao impacto do aumento de combustíveis na vida dos caminhoneiros, ressaltou que mantém diálogo com a categoria e pediu que os protestos dos últimos dias sejam interrompidos para não penalizar a população.

(Por Maria Carolina Marcelo)