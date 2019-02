O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) previu levar à pauta na Casa o Cadastro Positivo. De acordo com ele, o tema já estava no radar do Congresso e deve ganhar espaço nas discussões dos parlamentares.

A fala de Maia aconteceu na última sexta-feira (15) durante evento promovido pela Associação Comercial do Paraná (ACP). O projeto (PLP 441/17) torna obrigatória a inclusão de consumidores e empresas no cadastro. Os deputados já aprovaram o texto-base da medida no ano passado, mas ainda falta concluir os destaques.

“É uma notícia importante e esperada, que trás ganhos fundamentais ao mercado financeiro. Como entidade, defendemos a implementação do Cadastro Positivo, que desempenhará papel de ampliar o crédito no País. Esse é um dos nossos pilares", destacou o presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) e conselheiro da entidade paranaense, Hilgo Gonçalves, que acompanhou o evento.

Maia estava em Curitiba no final da semana passado como parte de uma tour pelos estados para discutir sobre a reforma da Previdência. Durante sua fala, o deputado - considerado o articulador da reforma na Câmara - garantiu que o diálogo vai continuar. “Vou dar a minha opinião sobre alguns temas que a gente precisa ter cuidado no encaminhamento à Câmara dos Deputados. Aposentadoria rural, Benefício de Prestação Continuada (BPC), são temas que para fazer qualquer mudança tem de ser muito bem pensado e muito bem explicado", disse.