BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou nesta terça-feira a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, mas afirmou que o mais importante é a aprovação da reforma da Previdência.

"Foi uma perda acho que para a relação da Câmara com o Executivo, mas já está decidido. Eu acho que as votações que teremos daqui para frente são mais importantes do que uma crise interna do governo", disse Maia a jornalistas.

(Reportagem de Mateus Maia)