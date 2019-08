O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes voltou a defender na última semana que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha um “julgamento justo”.

De acordo com o magistrado, o ex-presidente – atualmente preso em Curitiba pela condenação no caso do tríplex no Guarujá (SP) – pode ter sua sentença anulada caso se configure no processo a suspeição do então juiz da operação Lava Jato e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e destacou que o petista merece um julgamento justo. “Anular a condenação (do Lula) se eventualmente ocorrer por questão de suspeição, isso leva a um novo processo. Eventualmente isso pode ocorrer”, disse./Reuters