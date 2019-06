O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma Medida Provisória que acelera o

o processo de venda de bens apreendidos do tráfico de drogas e autoriza a contratação temporária de engenheiros em projetos de construção de presídios. A solenidade, no Palácio do Planalto, contou com a participação dos ministros da Justiça e Segurança Publica, Sergio Moro, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni./ Agências

Durante a assinatura da Medida Provisória, na tarde de ontem, o presidente rasgou elogios ao ministro Sergio Moro, e afirmou que é uma honra, um orgulho e uma satisfação ter o ex-juiz responsável pela operação Lava Jato em Curitiba em sua equipe de ministros. A exaltação a seu auxiliar acontece em meio às divulgações de supostas mensagens trocadas por Moro com procuradores que atuam na Lava Jato na capital paranaense e que indicariam uma colaboração do então juiz com os integrantes do Ministério Público Federal. / Agências

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC/RJ), um dos filhos do presidente, disse esperar que a Polícia Federal não dê à investigação dos supostos ataques de hackers aos celulares de membros das forças-tarefa da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro o “mesmo ritmo e linha” que deu à tentativa de assassinato de seu pai. Carlos já havia abordado o caso no último dia 9. / Agências