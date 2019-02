A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Santos Cruz, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, major Vitor Hugo (PSL-GO), participarão de uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro terá no Alvorada nesta quinta-feira, 14, às 15h. Já estava prevista a participação dos ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia.

O líder do governo já esteve no Alvorada nesta quinta. Ele chegou às 10h e saiu pouco depois das 11h, sem falar com a imprensa. O deputado federal é responsável pelas articulações das votações de interesse do governo federal na Câmara.

Ontem, Bolsonaro afirmou que "baterá o martelo" sobre proposta final da reforma da Previdência nesta quinta-feira, 13. Em entrevista à TV Record, ele disse que ainda não decidiu se a idade mínima a ser fixada na proposta será de 57 anos para mulheres e 62 para homens ou de 60 anos (mulheres) e 65 anos (homens).

Agenda

Mais cedo, Bolsonaro recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O presidente está neste momento reunido com um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que esteve no Alvorada também pela manhã.