Desde 2010, quando a Lei da Ficha Limpa entrou em vigor, dezenas de sites e, mais recentemente aplicativos, estão disponíveis na Internet para ajudar o eleitor a conhecer melhor os candidatos e decidir em quem votar.

Mas essas soluções digitais criadas por entidades privadas, sem vínculo partidário aparente, não são recomendas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão oficial, que concentra a maior parte de dados sobre políticos, como fontes de pesquisas a respeito da vida pregressa e atuação dos candidatos.

Consultado sobre a importância de sites e aplicativos para a orientação do eleitorado, o órgão não fez comentários em relação à confiabilidade do conteúdo. Apontou que as principais informações sobre os candidatos estão disponíveis na página da instituição na Internet, como o patrimônio do candidato, certidões criminais e andamento do pedido de registro.

Usando informações coletadas no próprio TSE e em outros tribunais, o “Detector de Ficha de Político” é a novidade desta eleição. Lançado em abril, para os formatos IOS e Android, o aplicativo gratuito para celular e tablet já foi baixado cerca de 1 milhão de vezes. A ferramenta faz a identificação dos políticos por meio de reconhecimento facial e “pinta” a imagem de roxo, em caso de problema na Justiça.

Criado pelo serviço digital de proteção ao consumidor Reclame Aqui, o aplicativo deriva do projeto Vigie Aqui, que nasceu há um ano e meio com o lançamento de um plug in para Chrome que funciona como o aplicativo: evidencia em roxo o nome dos políticos e abre uma caixa com as informações sobre os processos. E ainda permite compartilhar os dados no Facebook.

Inovação e praticidade são os motivos do sucesso: as informações estão reunidas na tela sem exigir que o usuário entre em várias páginas do TSE, nem de tribunais estaduais ou da União. “Em tempos de fake news, só o acesso à informação de qualidade pode mudar o futuro do país”, afirma Maurício Vargas, presidente do Instituto Reclame Aqui.

Outros sites vão além das eleições. No portal “Eu Fiscal”, o usuário tem acesso a diversas informações a respeito dos candidatos e ainda pode acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Criado em 2016, pelo Jornal da Paraíba, o portal tem acesso direto aos dados do “Detector”; ao pesquisar nas páginas do portal, alguns nomes ficam em roxo.

Lançado pela Transparência Internacional com apoio de dezenas de entidades, o site “Unidos Contra a Corrupção” visa instalar no Congresso uma bancada de cidadãos de comprometidos com as boas práticas no tratamento da coisa pública. Na plataforma, o usuário pode escolher o partido de sua preferência, apoiando candidatos que preencham três requisitos: passado limpo, compromisso com a democracia e apoio a um pacote de 70 medidas anticorrupção, patrocinado pelo movimento.

Os sites enfrentam, porém, limitações, como o fato de não alcançar toda população: segundo o IBGE, cerca de 40% da população não tem acesso à internet, além de poderem divulgar informações erradas ou incompletas que podem prejudicar candidato e eleitor.

Nesse caso, explica o especialista em Direito Eleitoral Bruno Borges, da Universidade de Brasília, sites e portais poderão ser responsabilizados.“Tem o dano moral, mas também pode existir repercussão criminal, em caso de calúnia ou difamação”, afirmou.

Para o coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Luciano Santos, as ferramentas são importantes, mas ele recomenda que os eleitores pesquisem, o que não reduz a relevância das iniciativas no combate à corrupção. “Inclusive averiguando candidatos condenados em 1ª instância, que ainda não foram barrados pela Ficha Limpa”, avaliou.