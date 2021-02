Festa BBB21: Arthur chama Carla para edredom e Cardi B fala de Pocah

Diferente do esperado da comemoração que marca o fim da liderança da auto declarada vilã do BBB21, a festa do líder de Karol Conká não teve nenhuma grande confusão. Com o tema de ETs e espaço sideral, a noite de quarta-feira (17) e madrugada de quinta (18) foram marcadas por papos sobre jogo e uma interação internacional inesperada: no Twitter a cantora Cardi B repercutiu uma performance de Pocah.

Arthur chamou Carla para o edredom, mas não foi hoje que rolou algo além de beijos entre o casal. A atriz falou sobre o assunto com algumas colegas de confinamento do BBB21 e ganhou conselhos.

Brothers falaram sobre jogo na festa de ontem do BBB21

Karol Conká, Sarah e Viih Tube conversaram sobre liderança, a brasiliense disse que queria ser líder, mas afirmou que ainda não indicará Karol, quem a colocou no paredão da semana. “Agora não, mais para frente quem sabe. Agora não, estou te dando uma segunda chance”, disse Sarah.

Em outro papo durante a festa do líder do BBB21, Sarah conversou com Gilberto. O doutorando em economia especulou: “o que o Arthur falou tem sentido. Tem gente aqui mentindo e escondendo o jogo”. A sister questionou o brother sobre como seria isso, se ele estava se referindo aos participantes que tentam desestabilizar os colegas dando emojis ruins no queridômetro. O pernambucano disse que sim e Sarah opinou: “Projota é um, ele é amiguinho de todo mundo, mas acho que ele dá coisa ruim para a galera [no queridômetro]. Acho mesmo, quem são os outros eu não tenho certeza”.

Viih Tube, Carla e Camilla de Lucas conversaram sobre Karol Conká e especularam quem será o veto da cantora antes da prova do líder desta quinta-feira (18). As sisters pensaram no nome de Sarah, já que a consultora de marketing foi a indicação de Karol ao paredão. Em seguida, Carla questionou Viih Tube se a influenciadora já “estava de boa” com a dona do hit “Tombei”, que já havia soltado várias críticas sobre ela no BBB21. “Decidi dentro de mim separar jogo e sentimento”, respondeu a youtuber.

Cardi B falou sobre Pocah na festa do líder

A cantora viu no Twitter a performance de Pocah ao som de “Wap”, hit de Cardi B e Megan Thee Stallion. “Wow, melhor que eu”, comentou a estadunidense.

Carla e Arthur no BBB21

O casal conversou durante a festa e o instrutor de Crossfit convidou a atriz para o edredom enquanto falavam sobre não ter músicas que agradavam ao estilo deles tocando na festa. Arthur comentou que queria ir deitar na cama, Carla disse que se o brother fosse, para chamá-la, o instrutor então sugeriu: “a luz já apaga agora… alô edredom, estou chegando”. Após Arthur beijar a mão de Carla e fazer o convite, a sister do BBB21 respondeu: “para garoto”.

Em outro momento da festa, alguns participantes do BBB21 falaram sobre a relação entre a atriz e o instrutor de Crossfit, Viih Tube e Camilla de Lucas revelaram suas opiniões sobre como será o futuro do affair do casal e Sarah deu conselhos à Carla.

arthur: “to de boa, só queria umas música que eu gosto”

carla: “eu tbm um pagodinho”

arthur: “to quase indo deitar, sério, juro por deus”

carla: “por favor, se você for, eu vou…”

arthur: a luz já apaga agora.. alô edredom tô chegando.”

carla: “para, garoto” pic.twitter.com/fEVdNykuyW — raíssa. (@tuitarays) February 18, 2021

carla perguntando para vih tube e camilla se elas acham que rola algo entre ela e arthur aqui fora.

as duas acham que eles vão namorar. #BBB21 #carthur pic.twitter.com/wOFMIQSUUi — mundinho carthur BR 🥁🦋🎮 (@mundinhobbbbr) February 18, 2021

Ainda no assunto sobre Carla e Arthur.

Camilla: "Eu e João fomos na despensa, a gente contou quantos preservativos tem, se faltar…".

Camilla e Carla começaram a rir. #BBB21 pic.twitter.com/Zuix1247J5 — ♥ #BBB21 (@Triopeligroso_) February 18, 2021

