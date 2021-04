BBB21: veja horário e como assistir o Plantão BBB com Ana Clara

Ana Clara já fazia sucesso sendo uma das apresentadoras do Rede BBB, agora a ex-participante do Big Brother Brasil ganhou um novo programa, este exibido na TV Globo, de segunda a sexta. Confira o horário do programa e como você pode assistir o Plantão BBB com Ana Clara ao vivo e de graça.

Que horas começa o Plantão BBB hoje (09)?

O programa de Ana Clara sempre começa depois da exibição do Jornal Hoje, hoje, sexta-feira, 9 de abril, a atração irá ter seu início a partir das 14h45, segundo a programação da TV Globo.

O Plantão BBB de Ana Clara sempre solta spoilers sobre o programa, na segunda-feira, a ex-sister revelou qual seria o tema do jogo da discórdia da semana, na quarta-feira revelou o figurino que Viih Tube usaria na festa do líder e ontem, quinta-feira (9), exibiu um vídeo de Tiago Leifert informando detalhes da décima primeira prova do líder da temporada. É possível que hoje role algum spoiler sobre a festa desta noite.

Como assistir o Plantão BBB com Ana Clara?

Você tem duas opções para assistir ao vivo e de forma gratuita:

A primeira delas é a forma mais fácil e tradicional de assistir aos programas da TV Globo, que é sintonizando uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na emissora.

A segunda opção para ver o Plantão BBB com Ana Clara ao vivo é pela Globoplay, utilizando a aba “Agora na TV” e procurando por “Gratuitos”.

Bate-Papo com o eliminado

Outro programa de Ana Clara que faz sucesso é o Bate-Papo BBB com o eliminado de cada semana. Esse programa acontece nas madrugadas de quarta-feira na Rede BBB. A ex-sister recebe o participante que deixou o confinamento e fala sobre o reality show.

Para assistir o Bate-Papo BBB com Ana Clara, é possível acompanhar pela Globoplay, Gshow ou redes sociais. Todas essas opções são gratuitas.

