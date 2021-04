Porcentagem dos eliminados do BBB 21: veja a lista atualizada

O décimo paredão da temporada teve seu resultado. A berlinda foi entre Rodolffo, Caio e Gilberto, e na noite de ontem (6), fez o cantor sertanejo se despedir da chance de levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. O brother teve uma porcentagem mediana e ficou longe das grandes rejeições da temporada, assumindo uma posição no final da lista de porcentagens do Big Brother Brasil de 2021. Dez participantes já saíram e dez ainda estão na disputa, relembre qual foi a porcentagem dos eliminados BBB 21 até agora:

Quais as porcentagens dos eliminados do BBB 21?

A lista está na ordem de maiores a menores rejeições da temporada, e não em ordem de eliminação. No texto de cada eliminado te contamos qual foi a berlinda que derrubou o brother ou a sister:

Karol Conká – 99,17%: com a maior porcentagem que um eliminado já viu no BBB 21 ou em qualquer edição da história do programa, a cantora foi eliminada na quarta berlinda da temporada, paredão que disputou contra Arthur e Gilberto.

Nego Di – 98,76%: o humorista gaúcho foi eliminado uma semana antes de Karol, em um paredão ao lado de Sarah e Fiuk.

Projota – 91,89%: o cantor assumiu o terceiro lugar da lista de maiores porcentagens de rejeições de eliminados do BBB 21 ao sair do programa no sétimo paredão da edição, que disputou contra Thaís e Pocah.

Kerline – 83,50%: a modelo foi eliminada no primeiro paredão da temporada, berlinda que disputou contra Sarah e Rodolffo.

Sarah – 76.76%: Sarah deixou o programa ao perder a nona berlinda da edição para Rodolffo e Juliette.

Arcrebiano – 64,89%: eliminado no segundo paredão do BBB 21, o modelo capixaba perdeu a disputa pela permanência que teve contra Gilberto e Juliette.

Lumena – 61,31%: a baiana foi a quinta sister a deixar o BBB 21. A psicóloga foi eliminada em um paredão que esteve ao lado de Projota e Arthur.

Rodolffo – 50,48%: o brother é o mais recente eliminado do programa, Rodolffo saiu do reality show ao não ter a preferência da maior parte do público no décimo paredão do BBB 21, que esteve junto de Caio e Gilberto.

Carla Diaz – 44,46%: vencedora do paredão falso da edição e depois eliminada na oitava berlinda da temporada, a atriz conquistou a menor porcentagem de rejeição do BBB 21 até o momento.

Veja que horas começa a Ana Maria Braga com o eliminado Rodolffo

Paredão ontem

No paredão triplo desta semana, Rodolffo recebeu 50,48% dos 416.934.323 de votos que foram computados. Salvos pelo público, Caio e Gilberto ficaram com o segundo e terceiro lugar da berlinda respectivamente. O goiano somou 44,09% dos votos para sair do programa e o pernambucano teve apenas 5,43%.

