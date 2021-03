Resultado da votação do BBB21: parcial de enquete já indica eliminado

Porcentagem BBB 21 paredão – A hora de descobrir quem sai hoje do BBB21 está chegando! Na noite desta terça-feira (23), Fiuk, Rodolffo ou Carla Diaz ganhará o título de mais novo eliminado do reality show e terá que deixar o confinamento da TV Globo. Na consulta que fizemos na enquete do Jornal DCI, na manhã de ontem, segunda (22), Carla Diaz aparecia como a possível eliminada da semana. Será que isso continua? Confira o resultado da votação do BBB21 até o momento da parcial da enquete do DCI:

Resultado da votação do BBB21

Diferente do que vimos na consulta feita ontem (22) na enquete do Jornal DCI, em que Carla Diaz era indicada como eliminada da semana, a parcial da manhã desta terça (23) aponta outro resultado. Atualmente, Rodolffo é o participante que está com maiores chances de sair segundo os votos da enquete. O sertanejo está com 49,41% dos votos, mas a disputa continua acirrada com a atriz de A Força do Querer.

No resultado da votação da enquete do BBB21 até agora, Carla Diaz aparece em segundo lugar, somando 47,60% (confira o que dizia a parcial de ontem clicando aqui). Assim como na primeira consulta feita pelo DCI, Fiuk continua com a terceira posição e é o confinado com menos chances de sair na oitava berlinda da temporada. O filho de Fábio Jr. tem apenas 2,99% dos votos na enquete.

Vote na enquete aqui.

Como votar no Gshow?

Para eliminar alguém do Big Brother, é necessário votar no site oficial do reality show, o Gshow. O passo a passo necessário é: faça login, vá em ‘paredão: vote para eliminar’, clique no nome do participante que quer fora do jogo, passe pela verificação de robôs, o captcha e então confirme o voto. O Gshow não mostra resultado da votação do BBB21 em tempo real, apenas depois do programa ao vivo divulgar a informação de quem é o eliminado da semana.

Que horas começa o paredão do BBB21?

O resultado da votação do BBB21 será exibido hoje, terça-feira, 23 de março. O programa irá começar as 22h45, depois da novela Amor de Mãe, segundo o cronograma oficial da TV Globo. Além do resultado da oitava berlinda da temporada, a edição de hoje mostrará VTs especiais dos emparedados, os principais momentos desta terça na casa, o resumo do jogo da discórdia de ontem, o quadro O Brasil Tá vendo e o aclamado C.A.T BBB.

Veja também:

Juliette e Fiuk brigam após jogo da discórdia

Irmãos? Web suspeita de Tiago Leifert e Mariana Ximenes