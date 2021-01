Eduardo Costa apareceu bem diferente no Instagram, o cantor mudou a foto de perfil para uma imagem em que está quase irreconhecível. Após alguns procedimentos estéticos ao longo dos anos, o sertanejo mudou bastante e não tem mais os mesmos traços do começo da carreira, no entanto, nesta última vez, realmente parecia outra pessoa.

O jornalista Leo Dias comentou em sua coluna no jornal Metrópoles que no caso desta vez, a mudança do cantor se deve a um filtro do Instagram, chamado FaceApp, que faz alterações em fotos, melhorando e modificando imagens. O colunista frisou que na foto até a cor dos olhos de Eduardo Costa estão diferentes.

Eduardo Costa mudou após cirurgia plástica

Apesar das mudanças da última foto de Eduardo Costa não serem por conta de um procedimento estético e sim um filtro do Instagram, segundo Leo Dias, o sertanejo já realizou procedimentos ao longo dos anos. Ao comparar fotos novas e antigas do cantor, é possível reparar como o rosto do artista mudou, e não apenas por conta da passagem dos anos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, Eduardo Costa também pegou pesado na academia e ganhou massa muscular, o que também fez diferença em seu corpo, que antes era mais magro. Outra coisa que o cantor mudou bastante foi visual do cabelo, que hoje é comprido.

Antes e depois do cantor:

Leia também: ex-BBB Íris Stefanelli recebe crítica por plástica; veja antes e depois

Web fez comparações

Usuários das redes sociais usaram a aparência do sertanejo para comparações. Eduardo Costa foi comparado a Roberta Close e foi chamado de “pai do Ken”, em referência ao Ken humano, homem que realizou diversas cirurgias plásticas para ficar parecido com o boneco, namorado da Barbie.

Kakakakka adorei — raisa com S (@Rai_Rocha_) January 25, 2021

Pai do Ken, Eduardo Costa aparece com um novo rosto. Gostaram? pic.twitter.com/x9mQ4z8RUS — Figuras Públicas (@FigurasPubcptm) January 25, 2021

Acerto miseravi😂😂😂 — marisa lima (@marisal97093635) January 25, 2021

Veja também:

Veja o antes e depois dos participantes do BBB

Sessão da Tarde de hoje (25/01): Globo exibe ‘Operação Big Hero’

BBB21: veja o que é verdade ou mito sobre os participantes

Kourtney Kardashian está namorando Travis, baterista do Blink 182