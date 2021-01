Sessão da Tarde de hoje (25/01): Globo exibe ‘Operação Big Hero’

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, vai exibir o filme “Operação Big Hero”, a partir das 15 horas (Horário de Brasília).

A animação conta a história de um garoto muito inteligente e imerso no mundo da tecnologia robótica que após perder um ente querido, acaba se envolvendo com um grupo de aspirantes à heróis para tentar impedir um grande vilão. O filme ganhou o Oscar de melhor animação em 2015 e tem duração original total de 1h42.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

No filme da Sessão da Tarde de hoje, o prodígio da robótica Hiro Hamada se vê em uma enrascada quando estranhos acontecimentos começam a marcar as ruas de San Fransokyo.

Ele acaba se envolvendo em uma perigosa trama ao lado dos amigos do irmão, aspirantes a super-heróis, para poder combater um grande mal. O lado bom é que ele terá a ajuda do robô Baymax.

Sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título Operação Big Hero

Título Original Big Hero 6

Elenco Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney, T.J. Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr., Genesis Rodriguez, James Cromwell, Alan Tudyk, Maya Rudolph, Abraham Benrubi, Katie Lowes, Billy Bush, Daniel Gerson, Paul Briggs, Charlotte Gulezian e David Shaughnessy

Direção Don Hall e Chris Williams

Nacionalidade Americana

Gênero Animação

Corujão I – De Onde Eu Te Vejo, às 02:40

Após 20 anos de relacionamento, Regina e Fábio resolvem se separar, no entanto, eles não ficam muito longe um do outro, se tornam vizinhos e continuam próximos, além de trabalharem no mesmo local.

