Guga Chacra explica o motivo do cabelo estilo ‘bagunçado’

Guga Chacra correspondente internacional da Rede Globo cedeu uma entrevista à Ana Maria Braga no Mais Você desta quinta-feira (21). Durante o programa, a apresentadora conversou com o jornalista sobre trabalho, mas também uma curiosidade de muitos: o cabelo de Guga Chacra.

O correspondente explicou para Ana Maria sobre o estilo que usa e porque suas madeixas costumam ser “bagunçadas”.

Guga Chacra falou sobre cabelo com Ana Maria

Durante a entrevista, a apresentadora questionou o correspondente internacional: “esse seu cabelo aí é por causa da origem libanesa? Você é bem despenteado, você sempre foi despenteado, é você que corta o cabelo?”. “Sempre fui”, comentou o jornalista.

Guga Chacra continuou e explicou: “já expliquei uma vez nas redes sociais. Eu nado e o cloro acaba afetando o cabelo, aí vai ficando meio desgastado, e daí quando tomo banho, dou uma arrumada com a mão e fica assim”.

Guga Chacra continuou falando sobre o cabelo e completou: “e outra coisa importante é que antes se usava assim, eu estava vendo umas imagens do Rock in Rio e lá no primeiro, em 1984, o pessoal usava o cabelo assim. A seleção brasileira, seleção argentina usava assim”. Em seguida foi exibido algumas fotos antigas do jornalista: “para você ver, isso ai foi há um tempo, mas sempre tive esse cabelo“.

“Mas eu gosto muito, acho super estiloso”, elogiou Ana Maria. “Mas sabe o que mudou? Foi o David Beckham, ele cortou o cabelo, ele é boa pinta, aí os jovens começaram a copiar o David, mas nem todos são boa pinta como ele, aí ficam horrorosos com aquele cabelo batidinho”, brincou Guga Chacra.

Quem é Guga?

Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Columbia, localizada em Nova York, Estados Unidos, Guga Chacra é correspondente internacional, comentarista na GloboNews, TV Globo e Rádio CBN. Ele também é colunista do Jornal O Globo e vive em Nova York desde 2005, ao lado da esposa e filhos.

