Estreia: Que horas começa Mulheres de Areia no Edição Especial

Veja o horário da novela Mulheres de Areia no Edição Especial como substituta de Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo

Sucesso de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia estreia nesta segunda-feira, 26 de junho, na faixa Edição Especial da TV Globo. A nova reprise do folhetim de 1993 vai dividir sua primeira semana com os últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, que se despede de vez das telinhas até o final do mês. Por isso, os primeiros capítulos da atração estrelada por Gloria Pires terá tempo reduzido. Confira que horas começa a novela hoje e nos próximos dias na programação do canal.

Horário da novela Mulheres de Areia na Globo durante dobradinha

Nesta primeira semana de exibição na faixa do Edição Especial, Mulheres de Areia dividirá espaço com Chocolate com Pimenta, que termina no dia 30 de junho. A novela com Gloria Pires vem primeiro na programação, logo depois do Jornal Hoje, e terá poucos minutos no ar.

Nesta segunda-feira, 26 de junho, o primeiro capítulo de Mulheres de Areia começa às 14h45 e termina às 15h05. Na terça-feira, 27 de junho, o capítulo será maior, pois não haverá Sessão da Tarde. Assim, o folhetim começa às 14h45 e termina às 15h30.

Na quarta-feira, 28 de junho, a programação volta ao normal e Mulheres de Areia fica novamente apenas 20 minutos no ar, das 14h45 até 15h05. Este cronograma se repete na quinta-feira, 29 de junho, e também na sexta-feira, 30 de junho.

Mulheres de Areia só assume a faixa do Edição Especial sozinha a partir da próxima segunda-feira, 3 de julho. A partir daí, sem Chocolate com Pimenta para dividir espaço, o folhetim começa sempre às 14h45 e fica no ar até 15h30, quando dá lugar para o filme da Sessão da Tarde do dia.

Cronograma da novela

Segunda-feira, 26/06 - 14h45 até 15h05

Terça-feira, 27/06 - 14h45 até 15h30

Quarta-feira, 28/06 - 14h45 até 15h05

Quinta-feira, 29/06 - 14h45 até 15h05

Sexta-feira, 30/06 - 14h45 até 15h05

A partir de 3 de julho em diante: 14h45 até 15h30 (com exceções, como dias de exibição de jogos de futebol).

História de Mulheres de Areia

Para quem não lembra, a história de Mulheres de Areia é centrada na rivalidade entre duas irmãs, interpretadas pela atriz Gloria Pires. Ruth é a boazinha entre elas, é uma moça doce e de bom coração que volta a morar com os pais depois de uma temporada como professora na escola primária de uma fazenda. Já Raquel é uma megera interesseira, malvada e ambiciosa.

Noivo de de Andrea Sampaio (Karina Perez), Marcos (Guilherme Fontes) se encanta por Ruth, que também se apaixona por ele. O problema é que Raquel vê no rapaz a oportunidade de enriquecer, já que Marcos é herdeiro do grande empresário Virgílio (Raul Cortez), e por isso planeja seduzir o amado da irmã gêmea.

Tudo dá certo para a vilã, que consegue ficar com Marcos e o carrega até o altar. A situação muda depois de uma grande reviravolta, quando Raquel sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ruth vê então uma oportunidade de ficar perto do homem que ama e assume a identidade da irmã. O problema é que Raquel não morreu e planeja se vingar de Ruth por ter ficado em seu lugar.

De Ivani Ribeiro, a obra é inspirada na novela homônima da autora que foi lançada entre 1973 e 1974 na TV Tupi. Nesta versão mais antiga, o protagonismo foi da atriz Eva Wilma como as gêmeas e Carlos Zara com o papel de Marcos.

Esta não foi a única obra de Ivani que ganhou nova versão na Globo, A Viagem foi ao ar e 1975 pela Tupi e depois ganhou nova versão em 1994, assim como O Sexo dos Anjos (1989 - 1990), que é inspirada na novela O Terceiro Pecado, que Ivani escreveu para a TV Excelsior em 1968, entre outras obras da autora.

Relembre cenas do folhetim com o resumo da trama:

Quantas vezes Mulheres de Areia foi reprisada?

Originalmente exibida entre 1 de fevereiro e 25 de setembro de 1993, Mulheres de Areia já foi reprisada duas vezes na TV Globo e uma no canal Viva. Agora em 2023, o folhetim ganhará sua quarta reprise e quinta reexibição, contando a versão original.

A primeira reexibição do folhetim ocorreu no Vale a Pena Ver de Novo poucos anos após sua estreia, entre novembro de 1996 e abril de 1997. A segunda reprise demorou mais de uma década para acontecer e o folhetim só voltou para a faixa da tarde em setembro de 2011, sendo finalizada em março de 2012.

Alguns anos mais tarde, Mulheres de Areia ganhou mais uma reprise, mas desta vez no canal Viva, na TV fechada. O folhetim estreou no final de fevereiro de 2016 e ficou no ar até outubro daquele ano.

Desde então, o folhetim não ganha novas exibições nas telinhas, mas o público pode rever a trama a qualquer hora no catálogo da Globoplay. A produção foi adicionada ao streaming em 2020 e é liberada os assinantes de qualquer pacote do serviço.

