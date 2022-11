Geremias Berdinazzi morre na novela Rei do Gado? Confira qual o final do personagem - Foto: Reprodução/Globo

Geremias Berdinazzi passou a perna em muita gente da família e por isso envelheceu com um sentimento de culpa no peito. Rei da produção de café, ele manteve a rivalidade com os Mezenga, mas tenta dar um fim a briga no desfecho da obra de Benedito Ruy Barbosa.

O final do personagem de Raul Cortez pode ser inesperado para grande parte do público.

Qual o final de Geremias Berdinazzi?

Aos que tem dúvida sobre o final do fazendeiro e se pergunta se Geremias Berdinazzi morre na novela Rei do Gado ou não, já adiantamos que o personagem termina o folhetim com vida. O produtor de café consegue acabar com a rivalidade entre as famílias que brigaram durante gerações e ainda ganha um novo amor para chamar de seu.

Na reta final da novela, dois momentos muito importantes marcam a vida de Geremias. A primeira delas é o relacionamento com Judite. Depois de anos de cnvivência com a empregada, o produtor acaba iniciando um romance com a mulher.

Em um primeiro momento, ela fica com receio de se envolver com o patrão e ir para a cama com ele, já que nunca esteve com ninguém antes. Porém, acaba cedendo as investidas de Geremias e os dois se tornam um casal. A dupla termina o folhetim lado a lado e muito felizes.

A outra parte importante da história de Geremias em O Rei do Gado está ligado a rivalidade dos Berdinazzi contra os Mezenga, que fez parte da trama durante todo o folhetim. A resolução do conflito só ocorre no último capítulo.

Tudo começa porque Bruno Mezenga vai até a fazenda de Geremias para entregar a medalha do irmão mais velho do produtor de café, Bruno Berdinazzi, que morreu na guerra. O personagem de Fagundes a encontra enterrada e resolve devolvê-la para Geremias em homenagem a memória da avó Marieta (Eva Wilma).

Apesar de não gostar da visita de Bruno a sua casa, Geremias acaba amolecendo seu coração por causa da atitude. Ele então convida Bruno para entrar e lhe oferece uma bebida. Os dois começam a conversar e Geremias permite que o sobrinho fale abertamente sobre suas mágoas em relação a rivalidade que viveram durante tantos anos. Por fim, Geremias faz uma proposta: "quero acabar de vez com essa briga".

O personagem de Raul Cortez então propõe que a cerca que divide as terras dos Berdinazzi e Mezenga - que causou confusão entre as famílias desde o começo da novela - seja derrubada. Os dois concordam em juntar suas propriedades e manter a paz.

Em seguida, Geremias ganha o direito de conhecer o filho que Bruno teve com Luana. Ele visita os sobrinhos e se emociona ao conhecer o bebê. Depois, com a paz selada entre as famílias, Geremias também é um dos convidados na festança organizada para celebrar o casamento de Bruno e Luana, cena que marca o desfecho do folhetim.

Quem é nomeado herdeiro de Geremias?

Geremias escolhe o sobrinho-neto Giuseppe Berdinazzi como seu herdeiro, já que não tem filhos. Porém, o produtor de café também deixa parte de seu patrimônio para a sobrinha Luana, filha de seu irmão Giácomo Guilherme, e também para o filho que Luana tem com Bruno Mezenga, o pequeno Felipe Berdinazzi Mezenga.

A chegada de Giuseppe (Emílio Orciollo Neto) só ocorre na reta final do folhetim, quando Geremias viaja para a Itália no intuito de investigar o passado de Rafaela (Gloria Pires) e descobrir se ela é sua parente. Por lá, ele descobre que a jovem não é uma Berdinazzi de verdade é que Giuseppe é neto de Bruno Berdinazzi, seu irmão mais velho que foi lutar na Segunda Guerra Mundial e acabou morrendo. Ele então leva o jovem para o Brasil.

Sucesso de audiência, O Rei do Gado marca recorde na TV Globo

O Rei do Gado é a primeira novela a ganhar sua terceira reprise no Vale a Pena Ver de Novo, de acordo com o Memória Globo, acervo oficial da emissora.

O folhetim foi exibido pela primeira vez entre junho de 1996 e fevereiro de 1997, totalizando 209 capítulos. Depois, foi reprisado pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo em 1999. Mais de uma década depois, em 2015, o folhetim voltou a ser reprisado na faixa, desta vez com um número menor de capítulos, em torno dos 150. Agora em 2022, o folhetim estreou para substituir A Favorita e ficará no ar até 2023.

Cerca de 30 países exibiram a produção além do Brasil, como Polônia, Rússia, África do Sul, Argentina, Canadá, Grécia, Noruega, entre outros. A novela de Benedito Ruy Barbosa recebeu o Troféu Imprensa de Melhor Novela, além de ser agraciado com o Certificado de Honra ao Mérito no San Francisco International Film Festival, em que concorreu com 1525 produções de 62 países.

