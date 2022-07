Juma fica com Zé Lucas? Cunhados vão viver juntos

Após descobrir que Jove revelou uma foto do Velho do Rio sem a permissão da entidade, Juma jogou o casamento para o alto e não quis mais ver o marido. A partir deste ponto da história, Juma fica com Zé Lucas morando na tapera. Os dois passam a conviver pacificamente, o que não era comum antes. Nos próximos capítulos, o peão voltará a ter esperanças de conquistar a filha de Maria Marruá e vai até se declarar para ela.

Juma fica com Zé Lucas na novela Pantanal?

Antes que você se engane pensando que Juma fica com Zé Lucas, saiba que os dois nunca se tornaram um casal na versão original da novela. Como o autor Bruno Luperi não tem realizado grandes mudanças no remake, isso deve se manter na produção da TV Globo. Apesar de a dupla não avançar no relacionamento a ponto de se transformarem em namorados, eles acabam criando uma amizade.

Isso acontece porque Juma fica com Zé Lucas na tapera por um algum tempo depois que deixa a fazenda de José Leôncio e seu casamento com Joventino para trás – por conta da tal foto proibida do Velho do Rio. A convivência faz com que um senso de companheirismo nasça entre eles. Zé Lucas caça, corta lenha e cuida de tudo na tapera ao lado de Juma.

Pensando que tem chance com a moça, Zé Lucas se declara mais uma vez para Juma e diz que a ama. No entanto, o romance que ele tanto espera florescer não vai a lugar nenhum. Depois que Zé Lucas se declara, ele não recebe uma resposta positiva de Juma e percebe que nunca vai conseguir ficar com a garota, pois ela ainda ama seu irmão Jove.

Depois disso, Juma pede que Zé Lucas vá embora da tapera e ele aceita o pedido da cunhada. A garota toma essa atitude depois de ser aconselhada pelo Velho do Rio, que diz para a moça que ela deve enviar o primogênito de Zé Leôncio de volta para a fazenda do pai para evitar uma guerra entre irmãos, já que Jove fica possesso de raiva ao descobrir que os dois estão morando juntos na tapera.

Durante este período que volta para a fazenda do pai, Zé Lucas dá de cara com Érica, que retorna ao Pantanal para contar ao rapaz que está grávida dele. A partir daí, Zé Lucas não dá mais trabalho para Juma. Ele fica ocupado com o relacionamento que retoma com a jornalista, já que topa se casar com ela por causa da gravidez. Jove e Juma ainda ficam separados por uma leva de capítulos, mas a moça perdoa Jove depois que conversa com o Velho do Rio. Os dois se acertam e retomam o casamento.

Nem Érica e nem Juma, Zé Lucas fica mesmo é com Irma

Apesar de Zé Lucas deixar o desejo de Juma para trás ao prometer se casar com Érica, ele não chega a subir no altar com a moça. Isso acontece porque ele descobre que a jornalista mentiu e que a gravidez é falsa. Ele então termina com a jovem e não volta a falar com ela.

Porém, Zé Lucas não termina o folhetim sozinho, pelo menos não na versão de 1990. Nas cenas da Manchete, ele ficou com Irma. Os dois se aproximaram depois que a mulher foi abandonada por Trindade, após dar a luz ao filho do casal. O violeiro foi embora da fazenda de Zé Leôncio e pediu que Zé Lucas cuidasse de Irma e da criança. A dupla acaba se apaixonando e nos capítulos finais da trama, Zé Lucas pede a mulher em casamento.

Zé Lucas e Jove entram em guerra?

Apesar de Jove prometer acabar com Zé Lucas caso os dois se cruzem, nada acontece entre eles. Jove fica possesso de raiva do irmão por se sentir traído quando descobre que o primogênito está morando com Juma na tapera, mas a dupla não chega a ter um confronto físico no folhetim.

Depois que Zé Lucas deixa de morar na tapera e retorna para a casa do pai, ele conversa com Jove e se desculpa. O peão garante ao caçula que nada aconteceu entre ele e Juma durante o tempo que moraram juntos. Zé Lucas diz também que Juma continua apaixonada por Jove e que eles deviam retomar o casamento. Joventino aceita as desculpas do irmão, os dois se acertam e a guerra entre eles acaba antes de começar de fato.

