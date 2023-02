Sebastian é desmascarado por Danilo e é preso na novela Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo

Personagem de Tarcísio filho engana Aninha, mas é pego no dia do casamento.

Sebastian é preso em Chocolate com Pimenta? Vigarista é desmascarado

Sebastian é preso em Chocolate com Pimenta? Vigarista é desmascarado

Sebastian é mau-caráter e consegue escapar da consequência de seus atos na novela Chocolate com Pimenta, mas não por muito tempo. O personagem de Tarcísio Filho é desmascarado bem quando está no altar com Aninha (Mariana Ximenes) prestes a colocar suas garras na mocinha.

Sebastian é preso, mas acaba a novela em liberdade

Prestes a se casar com Aninha, Sebastian é desmascarado por Danilo e vai parar na cadeia. O momento acontece nos capítulos 88 e 89 da exibição original de Chocolate com Pimenta, depois que o personagem de Murilo Benício descobre que o sobrinho de Klaus esteve envolvido no sequestro de Tonico (Guilherme Vieira).

Antes que o relacionamento de Ana Francisca e Sebastian seja selado, Danilo invade a cerimônia e expõe os crimes do mau-caráter. De imediato, os convidados não acreditam nas alegações do rapaz, mas ele leva provas concretas que mostram que o vilão sabia tudo do sequestro do filho de Aninha.

Sebastian até tenta fugir após as revelações, mas é agarrado por Timotéo (Marcello Novaes). Ele então é levado até o carro de polícia e acaba preso.

O personagem fica atrás das grades por algum tempo, mas com a ajuda incessante de Jezebel (Elizabeth Savalla), que tenta lhe arranjar um bom advogado, e o tio Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), que abre a carteira, ele acaba sendo solto para responder por seus crimes em liberdade.

Até o final da novela Chocolate com Pimenta, Sebastian não é inocentado e nem condenado. Ele se casa com a advogada Sofia (Patrícia França), que passa a defender seu caso. Em suas últimas cenas, é revelado que ele ainda está respondendo em liberdade sobre as acusações e que Sofia continuará cuidado de tudo caso ele continue se comportando e seja honesto.

Sebastian confessa de quem foi a ideia do sequestro

Após ser preso, Sebastian tem uma conversa franca cara a cara com Aninha. A jovem vai até o ex-noivo para conseguir descobrir tudo sobre o sequestro de Tonico. Ela questiona o personagem de Tarcísio Filho sobre os mandantes e cúmplices do crime.

Sebastian acaba confessando que o plano foi de Jezebel. Aninha sai da delegacia sem contar para ninguém o que descobriu e ao chegar em casa expulsa a megera. "Você nunca gostou de mim, mas você poderia fazer coisa contra mim, mas nunca colocar em perigo a vida do meu filho (...) Faça as suas malas agora", diz a personagem de Ximenes.

Quando acaba Chocolate com Pimenta e qual será a substituta?

A Globo ainda não revela seus próximos passos para a faixa de reprises, mas segundo o site TV História, a previsão é que a novela Chocolate com Pimenta termine entre junho e julho de 2023.

As substitutas ainda não foram divulgadas, mas há duas apostas. A primeira delas é Caras & Bocas, também de Walcyr Carrasco, devido a uma entrevista exclusiva em que o diretor geral da TV Globo, Amauri Soares, deixou a possibilidade no ar. O folhetim foi exibido na faixa das 19h00 em 2009 e conquistou o público com o simpático macaco Xico, que era pintor.

A outra aposta ainda segundo o TV História seria a versão de 2004 de Cabocla, obra de Benedito Ruy Barbosa estrelada por Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira que foi ao ar às 18h00. Por enquanto, a TV Globo ainda não bateu o martelo.

VEJA também - Veja como está Fabrício de Chocolate com Pimenta hoje; ator tem irmã famosa