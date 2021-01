Tarot Semanal 11/01: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de Tarot Semanal 11/01! E como o horóscopo de janeiro, a tiragem semanal é algo geral, ou seja, que mostra as energias e oportunidades que te rodeiam. Por isso, o resultado pode ser mais amplo do que em uma consulta particular. Contudo, se você chegou até aqui é por algum motivo especial, e você pode receber um recado sobre algo que não está enxergando.

Leitura do Tarot Semanal 11/01

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 11/01

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conselhos do Tarot Semanal 11/01

Conjunto 1 – O Caminho e o Caixão

O seu conselho do Tarot Semanal 11/01 começa com um caminho aberto e livre para você percorrer. Contudo, logo em seguida, aparece a figura do caixão. Você não precisa se preocupar, essa carta significa fechamento e ciclo, portanto, é nisso que você deve se concentrar nesse momento.

Sendo assim, seu caminho está aberto para fechamentos de ciclo. Aproveite que estaremos na lua minguante até dia 12/01 (terça-feira) para fazer um ritual de banimento, que é específico para essa lua. Com isso, busque insistir em ideias falidas, que você sabe que não te levarão para lugar nenhum. E se precisar, tome um bom banho de arruda para proteção, isso te trará mais força para se desvincular do que precisa.

Conjunto 2 – O Homem e a Casa

O seu conselho do Tarot Semanal 11/01 começa com uma carta enigmática: o homem. Essa carta pode representar o consulente (pessoa que está se consultando com o tarot) ou um homem em sua vida. Se você se identificar com o sexo masculino, essa carta te representa. Se você não se identifica com o sexo masculino, essa carta representa algum homem que está em sua vida, ou melhor, na sua casa (ou mente).

A segunda carta que aparece é a carta da casa, que simboliza sua casa física ou sua mente. Sendo assim, se você se identifica com o sexo masculino, é hora de trabalhar mais a sua mente. Essa semana terá a transição para a lua nova e é ideal para fazer metas e aprender como meditar. Portanto, faça isso e tente ficar mais dentro de casa, aproveitando esse ambiente e estando seguro a maior parte do tempo.

Se você não se identifica com o sexo masculino, o Tarot Semanal 11/01 pede para você dar mais atenção aos homens que moram com você ou que estão na sua cabeça. Apenas dê mais atenção, os trate com amorosidade e tire um tempo para refletir sobre isso.

Conjunto 3 – O Chicote e o Urso

O seu conselho do Tarot Semanal 11/01 te pede muito cuidado! Afinal, saíram 2 cartas intensas: o chicote e o urso. A carta do chicote fala de contrariedade, ou seja, de movimentos contrários e energias não ressonantes ao que você verdadeiramente quer. Sendo assim, agora que você está avisa, tome cuidado com isso.

A carta do urso significa amigos falsos. Com isso, o conselho semanal pede para que você tome cuidado com contrariedades, então busque mais a sua essência e evite contar os seus segredos para qualquer um. Aproveite para tomar um banho de descarrego para te ajudar nessa semana.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Ritual para fim da relação: se sinta melhor após terminar o namoro

+ As cores de 2021: saiba como usá-las o ano inteiro

+ Ritual de recomeço: aprenda banhos e magias para o começo de 2021