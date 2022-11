Enquete A Fazenda 2022: Bia deve ser eliminada na 10ª roça?

Bia Miranda caiu em mais uma roça do reality show rural. A jovem já se tornou fazendeira duas vezes e competiu pela permanência no banquinho de roceira uma vez. Agora, ela luta para permanecer no jogo, que já está próximo de sua reta final. Bia merece continuar? A enquete A Fazenda 2022 quer saber se a garota deve sair na 10ª roça ou ganhar outra chance no programa.

Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve sair?

Quem está na roça de A Fazenda 2022?

Além de Bia Miranda, mais três peoas tiveram o azar de cair nesta 10ª roça do programa. A primeira delas foi Bárbara Borges, que foi indicada pela fazendeira da semana, Deolane Bezerra. Depois, foi a vez de Moranguinho, a mais votada entre os peões.

Para a felicidade de Bia, Moranguinho puxou Kerline da baia. Logo em seguida, como terceira roceira, Kerline pôde iniciar os salvamentos do Resta Um. Ela começou pelos seus aliados do grupo B e foi então que o destino dificultou para Bia e ela sobrou na dinâmica.

Como quarta roceira, Bia teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro. Ela resolveu tirar Kerline Cardoso da briga pelo chapéu. Bia é por enquanto a única mulher na temporada que venceu a disputa pelo fazendeiro mais de uma vez.

Será que a participante terá sorte e escapará da roça na competição desta quarta (23) ou continuará na roça? Vote na enquete A Fazenda 2022 e opine se ela deve ser eliminada ou não.

Bia caiu na décima roça de A Fazenda 2022 porque sobrou no Resta Um. No entanto, antes disso, ela teve um pequeno atrito com sua amiga e aliada, Pétala Barreiros.

Bia Miranda estava na baia esta semana. Ao lado dela, estavam Kerline Cardoso e André Marinho. A desavença entre Bia e sua aliada ocorreu porque a jovem recebeu a chama preta das mãos de Pétala, campeã da prova de fogo desta semana.

A chama preta permitia que alguém da baia fosse imunizado para a puxada pelo segundo roceiro da semana. Porém, o peão com a chama em mãos não podia salvar a si mesmo. Desta forma, Bia ficou vulnerável e foi obrigada a imunizar um rival.

Na hora em que leu o poder, Bia soltou um palavrão ao vivo e reclamou: "você me fo***". "O tico e teco fez assim [simbolizou com as mãos], foi um para um lado e um para o outro e eu errei. Joguei a bomba para você", justificou Pétala, que disse ter se confundido na hora de escolher uma chama e entregar a outra para a colega.

Se a chama do lampião do poder estivesse nas mãos de outra pessoa, Bia poderia ficar imune. Por isso, ela acabou sendo obrigada a salvar André. A jovem disse que como Kerline nunca foi para a roça, não a imunizaria.

Por fim, acabou que o problema envolvendo as chamas não foi grande preocupação para a garota. Como Moranguinho foi a mais votada da semana e se tornou a segunda roceira, Bia ficou a salvo. A mulher fruta é aliada da garota no programa e na hora de puxar alguém da baia, resolveu levar Kerline para o terceiro banquinho.

No entanto, a felicidade da jovem não durou muito e ela caiu na roça do mesmo jeito pouco depois. A neta de Gretchen sobrou no Resta Um. No final da dinâmica de salvamentos, André precisou decidir entre Pétala e Bia. O cantor disse que tinha mais afinidade com Pétala e então Bia se tornou a quarta roceira da semana. Ela merece sair do jogo? Vote na enquete A Fazenda 2022 do DCI!

O Resta Um acabou mal para Bia:

Votação no R7.com

A votação na enquete A Fazenda 2022 no R7.com da 10ª será aberta ainda hoje (23), após o resultado da prova do fazendeiro. Depois que alguém foi coroada a nova fazendeira do pedaço, as participantes que permanecem na 10ª roça vão pedir a ajuda do público para continuar na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para votar, o processo é simples e rápido. Não é necessário pagar nada e nem ter cadastro no site. O passo a passo é o seguinte:

1 - Você vai acessar o site no link https://www.r7.com/

2 - Depois clicará na aba do reality show e então selecionará a enquete A Fazenda 2022 da 10ª roça

3 - Escolha quem deseja salvar e clique na foto da peoa

4 - Selecione o botão "sou humano" e confirme o voto com o botão "votar"

5 - Repita o processo se quiser em "votar novamente"

