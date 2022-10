Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser fazendeiro na 5ª prova

O confinamento de A Fazenda 2022 vai ganhar uma nova liderança. A disputa para decidir quem deve ser fazendeiro nesta quinta disputa da temporada será apenas entre mulheres, por isso, este será o primeiro reinado de uma peoa até agora. Quem merece ser coroada nesta quarta (12)? Disputa será entre Babi, Bia e Tati.

Quem vai competir na prova do fazendeiro?

As três peoas que vão participar da prova do fazendeiro desta semana serão Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui.

A neta de Gretchen se deu mal e acabou na disputa porque foi alvo de grande parte dos participantes. A peoa foi a mais votada da sede, sendo indicada 9 vezes ao longo da votação. Ao sentar no banquinho de segunda roceira da semana, ela teve o poder de puxar alguém da baia: Bárbara foi a escolhida.

Além de Bárbara, também estavam na baia Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte e Mulher Moranguinho. Como terceira roceira, Bárbara teve o poder de começar o Resta Um. Ao final da dinâmica, quem sobrou foi Tati Zaqui e assim a funkeira se tornou a quarta roceira da semana.

As chamas do lampião do poder não tiveram grande impacto no jogo esta semana. A chama vermelha foi usada por Kerline e assim ela pôde escolher uma participante da baia para ficar disponível para os votos da sede. Ela escolheu Deolane, mas a advogada não recebeu votos.

A chama amarela estava com Pelé Milflows, que foi o vencedor da prova de fogo desta semana, mas ela nem chegou a ser revelada ao público. O rapper descumpriu uma das regras do programa e leu a chama fora de hora, sem ter a permissão de Adriane Galisteu, o que não é permitido. Assim, a apresentadora informou que a chama amarela estava cancelada. Quem deve ser fazendeiro na nova disputa? Vote!

Quem ficou de fora da disputa

Vini Buttel foi vetado e por isso está de fora da disputa de quem deve ser fazendeiro desta quarta-feira (12). O peão está direto na quarta berlinda da temporada e acabou na roça porque foi a indicação do fazendeiro da semana, Alex Gallete. Na hora em que a formação estava terminando, a quarta roceira, Tati Zaqui, foi quem teve o poder de vetar alguém e decidiu tirar Vini da disputa pelo chapéu.

O ex-De Férias com o Ex já foi fazendeiro no programa. Na segunda roça da temporada, ele foi enviado para a berlinda ao ser indicado por Shayan. O peão teve sorte e voltou como fazendeiro. Na nova votação, ele indicou Alex Gallete, que também voltou como fazendeiro e nesta semana indicou o modelo para a berlinda.

Veja como foi o resta um e o veto da semana:

Horário da prova ao vivo

Diferente da prova de fogo, a disputa para decidir quem deve ser fazendeiro é exibida ao vivo nas telinhas da Record TV. De acordo com o cronograma oficial do canal, disponível online para consulta, o programa de hoje começa às 23h00, após a reprise da novela Amor sem Igual. O reality show rural terá 1 hora e 15 minutos de programa e será encerrado às 00h15, horário do Jornal da Record – 24.

Depois que uma peoa entre Bia, Bárbara e Tati for coroada fazendeira, o trio retornará para a sede e a vencedora irá receber o chapéu das mãos do até então fazendeiro Alex Gallete.

Em seguida, Adriane Galisteu irá reunir os peões na sala da sede e Vini, que está direto na roça, e as duas perdedoras da prova do fazendeiro vão conversar brevemente com o público. Cada roceiro terá alguns segundos para pedir a ajuda dos fãs pela permanência no jogo.

Logo depois, a enquete oficial da quarta roça da semana será aberta. A eliminação será amanhã, quinta-feira (13).

