Hoje é dia de prova do líder no reality show da TV Globo! Quem conquistar a disputa desta quinta garante mais uma semana no programa, além de ganhar o privilégio de montar o seu próprio grupo vip e poder enviar um brother direto para a berlinda. Quem você acha que deve vencer a prova do líder desta noite (01)? Vote na enquete BBB 21 e dê sua opinião!

Enquete BBB 21

Vote e nos diga quem é o brother ou a sister que merece receber a coroa de chefão do reality nesta semana.

Enquete BBB 21: quem deve vencer a prova do líder hoje (01/04)? Gilberto

Caio

Juliette

Viih Tube

Thais

Camila

João

Arthur

Rodolffo

Pocah Vote

Enquete BBB 21 – Quem é o atual líder?

Arthur é o brother que atualmente tem a liderança da casa nas mãos. Esta é a segunda vez que o instrutor de crossfit é coroado rei no programa. O capixaba também foi líder na segunda semana do confinamento, em que venceu uma prova de resistência ao lado de Projota, que cedeu a liderança e ficou com um prêmio especial da marca patrocinadora da prova.

Que horas é a prova do líder hoje (1)?

A disputa para saber quem será o novo líder do reality show será realizada no programa ao vivo de hoje, quinta-feira, 1 de abril. A edição desta noite irá para começar às 23h00, após a transmissão da novela Amor de Mãe, segundo o cronograma oficial da TV Globo. A programação da emissora também informou que o programa desta quinta a noite terá cerca de 1 hora de duração. Vote na enquete BBB 21 e diga quem deve ganhar!

O programa de hoje, apresentado por Tiago Leifert, irá mostrar, além da prova do líder, os momentos destaque da festa do líder desta semana e os principais acontecimentos do confinamento nesta quinta. Quem deve vencer a décima prova do líder da temporada? Vote na enquete BBB 21 do Jornal DCI.

Como assistir a prova do líder do BBB21?

Como a prova do líder é exibida no programa ao vivo diário, quando não se trata de resistência e toma a madrugada, você pode assistir a disputa de graça. É necessário apenas ter acesso ao canal Globo por meio de uma televisão comum que disponibilize os canais abertos brasileiros. Vote na enquete BBB 21.

Se preferir, você também pode acompanhar de forma gratuita pelo celular, tablet, SmartV ou computador. É só ter um cadastro na Globoplay, plataforma streaming da emissora. O registro pode ser feito usando seu facebook ou conta google. Quando estiver na plataforma, clique na aba “Agora na TV” e procure pela Globo. Vote na enquete BBB 21 e opine sobre quem merece ser líder nesta semana.

