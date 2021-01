BBB: relembre os brothers que se deram bem após o reality

O Big Brother é um dos maiores realities do país, se não for o maior, com isso todos ganham visibilidade quando são selecionados para integrarem o elenco de alguma edição. Tem gente que não consegue perpetuar seus 5 minutinhos de fama e acaba logo saindo da mídia, mas ao longo dos anos alguns ex-participantes do BBB souberam como aproveitar o seu momento nos holofotes para construir uma carreira.

Seja trabalhando na internet, TV ou política, muitos ex-brothers conseguiram usar sua participação no BBB como trampolim. Veja alguns desses nomes:

Grazi Massafera fez história no BBB 5

Grazi é provavelmente um dos nomes mais famosos e bem sucedidos que saíram do reality. Ela foi vice-campeã da edição que participou ao lado de Jean Wyllys, grande vencedor da temporada, e conseguiu construir uma carreira na TV Globo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje atriz, a ex-BBB chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de 2016 por sua interpretação na novela Verdades Secretas.

Mayra Cardi

Mayra ganhou fama ao participar do BBB 9. Além de ser tornar influenciadora digital, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram atualmente, a musa fitness se tornou empresária, life coach e modelo. Ela criou programas de emagrecimento e alimentou seu canal no Youtube por alguns anos.

Sabrina Sato ficou famosa no BBB

Do BBB 3, Sabrina Sato também é uma que conseguiu se dar bem ao participar do reality show. Ao ficar conhecida pelo público, Sabrina fez sucesso no programa Pânico na TV, e em seu antecessor, o Pânico, na rádio Jovem Pan. Durante seu tempo no programa, Sabrina ficou marcada por vários bordões e entrevistas, como a que realizou com Justin Bieber.

Depois de anos na atração, a ex-BBB partiu para a Record TV para ser apresentadora de seu próprio programa de auditório, o Programa da Sabrina. Ela também apresentou Made in Japão e atualmente está à frente do reality Game dos Clones.

Íris Stefanelli

Ainda muito querido pelo público, Íris colheu bons frutos após sua passagem pelo BBB 7. A loira se tornou apresentadora de TV e influenciadora digital.

Leia também: Íris Stefanelli recebe crítica por plástica; veja antes e depois

Guilherme Napolitano começou a cobrar por lives após o BBB

Após o BBB 20, Guilherme Napolitano aproveitou para fazer carreira na internet. Segundo o jornalista Leo Dias, o modelo cobra em média de R$ 15 mil a R$ 20 mil para fazer uma live para divulgação de alguma marca.

Juliana Alves

Juliana participou do mesmo BBB que Sabrina Sato, a terceira edição do programa, e aproveitou bem o que conquistou ao aparecer no programa, ela se tornou atriz e trabalhou em novelas na TV Globo.

Manu Gavassi

Manu já era famosa antes de entrar no programa, a cantora e compositora já está na mídia há anos, mas não dá para negar como a fama da paulista aumentou muito após sua participação no BBB. Finalista da edição, Manu deixou a casa do reality com várias marcas querendo contratá-la e agora estará em uma produção da Netflix.

Leia também – Enquete: quem não devia ter vencido o reality?

Boca Rosa

Super marketeira, Boca Rosa sabe como usar qualquer minutinho na mídia que tem. Mesmo ficando cerca de apenas um mês no programa, a empresária conseguiu aumentar o número de vendas de sua marca de beleza e ganhou muitos seguidores nas redes sociais.

Veja também:

Enquete: quem foi o participante mais planta da edição de 2020?

5 Famosos que estiveram no BBB e você não sabia – Clique aqui

Camilla de Lucas estará no BBB 21? Influenciadora despista fãs

Veja 5 momentos muito fofos de Clara Maria, filha de Tatá Werneck