BBB21: saiba quais participantes entraram na casa com ‘alguém lá fora’

Uma dúvida que sempre pode surgir quando se assiste a um reality: aquele participante tem um namorado (a) fora da casa? Essa é uma busca que o público adora fazer e com o BBB21 não poderia ser diferente. Já deve ter muita gente curiosa por aí para saber quem do recém-anunciado elenco da edição é solteiro e quem já está comprometido.

Ao participarem de um reality show, algumas pessoas gostam de esconder que tem um relacionamento fora da casa. Às vezes por estratégia, para poder formar casal no programa, outras vezes para ganhar a simpatia do público ao se mostrar disponível, ou também para não ser “cancelado” caso algum deslize seja cometido no confinamento. No entanto, também tem gente que não tem medo de falar que é comprometido, então separamos uma lista dos integrantes do grupo pipoca e do camarote do BBB21 que não escondem que estão com o coração tomado.

Quem namora no BBB21?

Até agora foram anunciados 20 participantes no elenco da temporada, 10 do time camarote e 10 do pipoca. A produção do programa ainda não relevou se o elenco está fechado ou se veremos mais algum nome surgindo nos próximos dias.

Caio

O fazendeiro, parte do time pipoca do BBB21, é casado com Waleria Motta e tem duas filhas, Alice, de 6 anos, e Manuella, de apenas 10 meses.

Camilla de Lucas – BBB21

Do time dos famosos, Camilla está em um relacionamento. Antes de entrar na casa, a influenciadora comentou nos stories que está namorando há mais de 1 ano.

João Luiz

João é outro comprometido do BBB21, o nome do namorado do professor de geografia é Igor Moreira.

Lumena

O coração de Lumena já está tomado e é da cantora baiana Fernanda Maia.

Viih Tube

A participante do time camarote do BBB21 namora o influenciador Bruno Magri.

Pocah – BBB21

A funkeira também é do time dos casados. Ela é comprometida com o produtor de eventos Ronan Souza.

Projota

Também do time do camarote do BBB21, o rapper é casado.

