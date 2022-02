Jogos de hoje, terça-feira, 08/02/2022 – onde assistir ao vivo futebol na TV

Uma programação diferenciada no futebol nacional e internacional será realizada nesta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, durante toda a manhã, tarde e noite para o torcedor acompanhar pela TV e também online em diferentes canais de comunicação. Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje.

Jogos de hoje na TV, terça-feira ao vivo

A rodada de jogos nos campeonatos estaduais continua por todo o mês de fevereiro, seguindo até março e abril de 2022. Entre eles, o Carioca, Paulista, Sergipano, Cearense e Brasiliense com diferentes confrontos.

No futebol internacional, entretanto, as competições do Inglês, Francês, Português e Alemão continuam em todo o vapor com as tabelas mostrando os caminhos até a liderança e o troféu da temporada.

Com a lista completa e a programação a seguir, confira quais são os jogos de hoje ao vivo.

Mundial de Clubes

Al Ahly x Palmeiras – 13h30 – BAND, BandSports e BandPlay

Copa do Nordeste

Sport x Sousa – 19h30 – PPV da Copa do Nordeste FC

CSA x Floresta – 21h30 – PPV da Copa do Nordeste FC

Campeonato Mineiro

Pouso Alegre x América-MG – 21h30 – SporTV e Premiere

Campeonato Maranhense

Pinheiro x Juventude Samas – 19h – Youtube da FMF TV

IAPE x Sampaio Corrêa – 19h – Youtube da FMF TV

Campeonato Paulista A3

Desportivo Brasil x Olímpia – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Cearense

Atlético-CE x Iguatu – 15h – Youtube da FCF TV

Crato x Caucaia – 15h30 – Youtube da FCF TV

Ferroviário x Maracanã – 15h30 – Youtube da FCF TV

Pacajus x Icasa – 19h – Youtube da FCF TV

Libertadores

Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil – 21h30 – ESPN 4

Libertadores Sub-20

Independente del Valle x Sporting Cristal – 17h – Youtube da Libertadores

Caracas x Blooming – 19h30 – Youtube da Libertadores

Campeonato Inglês

West Ham x Watford – 16h45 – Star +

Newcastle x Everton – 16h45 – ESPN 2

Burnley x Manchester United – 17h – ESPN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Derby County x Hull City – 16h45 – Star +

Copa da Itália – Jogos de hoje ao vivo

Inter de Milão x Roma – 17h – ESPN 4

Copa da França – Jogos de hoje ao vivo

Monaco x Amiens – 17h – ESPN 3

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

Hyderabad FC x ATK Mohun Bagan – 11h – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão – Jogos de hoje ao vivo

Karlsruher x Sandhausen – 14h30 – OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês – Jogos de hoje ao vivo

Carrick Rangers x Cliftonville – 16h45 – OneFootball

Linfield FC x Larne FC – 16h45 – OneFootball

Coleraine FC x Dungannon Swifts – 16h45 – OneFootball

FC Portadown x Glentoran FC – 16h45 – OneFootball

