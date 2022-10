Qual canal vai passar o jogo do PSG hoje na Champions (05/10)

Nesta quarta-feira, PSG e Benfica disputam a liderança do grupo H na Champions League às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, pela terceira rodada do torneio. Saiba em qual canal vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo.

Com vantagem no saldo de gols, o Paris Saint-Germain se mantém na liderança do grupo com 6 pontos, enquanto o Benfica vem na segunda posição também com 6.

Qual canal vai passar o jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje vai passar na TNT, na TV fechada, às 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo. Além disso, o torcedor também pode assistir no HBO Max, streaming.

O canal da TNT é o grande responsável pelos direitos de transmissão da Champions League. Por isso, a emissora optou por exibir o confronto entre Benfica e PSG nesta quarta-feira para todos os estados do país. A equipe de transmissão não foi divulgada pelo canal.

Para quem gosta de assistir com a comodidade do celular, o HBO Max é a solução. O streaming retransmite os jogos da Champions, inclusive PSG, no aplicativo disponível para tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Dois pacotes estão disponíveis ao torcedor: por R$ 19,90 até R$ 27,90, completo.

Horário do jogo do PSG hoje

O horário do jogo do PSG hoje vai ser às 16h, quatro da tarde (horário de Brasília), quarta-feira em 5 de outubro de 2022, pela terceira rodada da Champions League no grupo H.

No horário local, a partida tem início às oito horas da noite já que Portugal está 4 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal. Por isso, a partida é transmitida aqui às 16h, no horário de Brasília.

O Estádio da Luz, também conhecido como “A Catedral”, tem capacidade para 65 mil torcedores nesta quarta-feira, com promessa de estádio lotado com a torcida portuguesa em apoio ao clube. Do outro lado, os franceses ocuparão o espaço reservado aos visitantes.

Data: 5 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa – Portugal

Escalação do PSG hoje

Com duas vitórias, o elenco do Paris comanda o grupo H na Champions com 6 pontos, conquistados entre as duas partidas já disputadas. O elenco de Lionel Messi entra em campo nesta quarta-feira com o objetivo de permanecer na liderança, já que visa chegar até a próxima etapa com 100% de aproveitamento.

No Campeonato Francês, é o líder com 25 pontos.

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar.

Do outro lado, o Benfica também é o favorito a conquistar a classificação até a próxima fase na Champions. Com 6 pontos, está na vice-liderança do grupo por conta da desvantagem no saldo de gols com relação ao Paris. Em confronto direto nesta quarta, o elenco português pode assumir a primeira posição se vencer.

Pelo Campeonato Português está em primeiro lugar com 22 pontos.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

Neymar vai jogar hoje?

Sim, Neymar vai jogar hoje. O brasileiro está na lista de convocados para o confronto desta quarta-feira, contra o Benfica na terceira rodada da Champions League.

Na atual temporada, Neymar é um dos melhores jogadores do elenco parisiense. Ao lado de Mbappé e Messi, funciona como uma espécie de garçom muitas vezes, com assistências e passes incomparáveis para gols.

Até aqui foram 12 partidas e onze gols marcados, entre Campeonato Francês, Champions e a vitória com o título em cima do Nantes, na Supercopa da França. Isso significa que Neymar esteve em campo em praticamente todos os jogos do PSG.

Jogos da Champions League hoje

A terceira rodada da fase de grupos na Champions traz oito jogos nesta quarta-feira, 5 de outubro, com transmissões ao vivo na TV e online.

Confira quais são e onde assistir.

13h45: RB Salzburg x Dínamo Zagreb (Space e HBO Max)

13h45: RB Leipzig x Celtic (TNT e HBO Max)

16h: Chelsea x Milan (Space e HBO Max)

16h: Real Madrid x Shakhtar Donetsk (HBO Max)

16h: Manchester City x Copenhagen (HBO Max)

16h: Sevilla x Borussia Dortmund (HBO Max)

16h: Juventus x Maccabi Haifa (Space e HBO Max)

16h: Benfica x PSG (TNT e HBO Max)

