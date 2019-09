O Ministério da Agricultura corrigiu nesta segunda-feira, 9, dados de 3 das 25 plantas que foram habilitadas à exportação de carne para China.

O Serviço de Inspeção Federal (SIF) 112 trata do Frigorífico Rio Maria, em Rio Maria, no Pará, e não da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi, como havia sido informado anteriormente.

O SIF 664 é da Cooperativa Central Aurora Alimentos, em Mandaguari, no Paraná, e não no Pará, com havia sido informado anteriormente.

O SIF 4490 é da Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos, em Matupá (MT), e não no Pará, como havia sido informado.

Segundo o Ministério da Agricultura, BRF, Minerva e Marfrig têm, cada uma, duas unidades autorizadas. Já a JBS, que também é negociada na B3, não teve novas plantas aprovadas.

Veja a lista completa e já com as correções, com número do SIF:

Carne Bovina

93 - Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi - Gurupi (TO);

112 - Frigorífico Rio Maria - Rio Maria (PA);

411 - Frigorífico Redentor - Guarantã do Norte (MT);

431 - Minerva - Palmeira de Goiás (GO);

791 - Minerva S/A - Rolim de Moura (RO);

941 - Barra Mansa Comércio de Carnes e Derivados Ltda - Sertãozinho (SP);

1440 - Agroindustrial Iguatemi Eirelli - Iguatemi (MS);

1751 - Marfrig Global Foods - Tangará da Serra (MT);

1811 - Naturafrig Alimentos Ltda - Barra do Bugres (MT);

2015 - Marfrig Global Foods - Várzea Grande (MT);

2437 - Masterboi Ltda - São Geraldo Araguaia (PA);

2583 - Frigol - Água Azul do Norte (PA);

3215 - Plena Alimentos S.A. - Paraíso do Tocantins (TO);

3941 - Agroindustrial de Alimentos S.A. - Rondonópolis (MT);

3974 - Naturafrig - Rochedo (MS);

4490 - Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos - Matupá (MT);

4554 - Mercúrio Alimentos - Castanhal (PA).

Frango

664 - Cooperativa Central Aurora Alimentos - Mandaguari (PR);

802 - Coasul Cooperativa Agroindustrial - São João (PR);

926 - Rio Branco Alimentos S.A. - Visconde do Rio Branco (MG);

1860 - Gonçalves e Tortola S.A. - Paraíso do Norte (PR);

3515 - BRF - Lucas do Rio Verde (MT);

4087 - Granjeiro Alimentos Ltda - Rolândia (PR).

Suínos

3515 - BRF S.A - Lucas do Rio Verde (MT).

Asininos

46 - Nordeste Pecuária, Indústria e Comércio Ltda - Amargosa (BA).