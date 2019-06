VALENCIENNES, França (Reuters) - Sara Daebritz marcou o único gol do jogo e a Alemanha venceu a Espanha por 1 x 0 pelo Grupo B da Copa do Mundo feminina, garantindo sua classificação para a próxima fase do torneio.

As bicampeãs, que bateram a China na estreia, agora somam seis pontos, com a Espanha em segundo lugar na chave com três pontos. China e África do Sul, que se enfrentam na quinta-feira, ainda não pontuaram.

No jogo desta quarta-feira, a Espanha teve mais posse de bola, mas a Alemanha foi mais perigosa, apesar de não contar com a defensora Dzsenifer Marozsan, machucada.

O gol da vitória foi marcado por Daebritz aos 42 minutos do primeiro tempo, com uma finalização no rebote para ampliar a sequência de invencibilidade da Alemanha para 14 jogos, a maior entre todas as seleções que disputam o torneio na França.

Entre os destaques da partida, está a entrada da jovem alemã Klara Buehl, de 18 anos, no intervalo, o que imediatamente deu mais ritmo de ataque à Alemanha, enquanto as espanholas se retraíam cada vez mais.

Na próxima rodada, última da primeira fase, a Alemanha enfrenta a África do Sul, enquanto a Espanha duela contra a China.

(Reportagem de Karolos Grohmann)