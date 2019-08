Por Howard Schneider e Ann Saphir

JACKSON HOLE, Estados Unidos (Reuters) - Presidentes de bancos centrais globais sabem que seu trabalho é manter a economia nos trilhos.

O que ficou claro na conferência de bancos centrais do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, nos últimos dias, é que não apenas outras pessoas não ajudam, mas algumas parecem ter a intenção de encontrar problemas.

"Estamos enfrentando uma série de grandes choques políticos; vimos outro exemplo disso ontem", disse o governador do Reserve Bank da Austrália, Philip Lowe, no sábado, um dia depois que a China e os EUA aplicaram mais tarifas sobre os produtos um do outro e o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às empresas norte-americanas que encerrassem suas operações naquele país.

À medida que esses choques políticos desaceleram o crescimento, Lowe disse em um painel de discussão: "existe uma visão firme de que o banco central deve resolver o problema ... a realidade é muito mais complicada", e não algo que a política monetária possa consertar.

Seus comentários falaram de uma verdade desconfortável que pairava sobre um simpósio anual em que o cenário da montanha e dois dias de debate técnico frequentemente parecem distantes do mundo da 'realpolitik'. Mesmo quando os banqueiros e economistas centrais se referiram às profundas conexões que agora unem as economias do mundo, uma guerra comercial conduzida pelos EUA parecia estar separando-as e elevando o espectro de uma ampla crise global.

Pior, é uma crise que nenhum dos banqueiros centrais parecia confiante sobre como combater - não resultante de um colapso do ciclo financeiro ou comercial que eles têm um manual para combater, mas de escolhas políticas que ameaçam aumentar a confiança dos empresários.

Se esse é o problema, disseram Lowe e outros, taxas de juros mais baixas - algo exigido por Trump para obter uma vantagem na guerra comercial com a China - farão pouco para ajudar.

"O problema está no presidente dos Estados Unidos", disse o ex-vice-presidente do Fed Stanley Fischer em um almoço na sexta-feira. "Como o sistema contorna alguns tipos de coisas que foram feitas ultimamente, incluindo a tentativa de destruir o sistema global de comércio, não é muito claro. Não tenho ideia de como lidar com isso."

Foi um raro chamado de Trump, embora sua presença tenha infundido outros comentários. O chairman do Fed, Jerome Powell, escolhido a dedo por Trump para administrar o banco central, mas agora objeto da ira do presidente, observou em seu discurso de abertura que o Fed não tinha cartilhas para construir um novo sistema comercial global.

'ÚLTIMO MOMENTO'

Os bancos centrais pedem aos políticos há anos que usem a política fiscal de forma mais construtiva e resolvam problemas estruturais que afetam as economias.

O que eles conseguiram foi um rápido conjunto multiplicador de riscos, com a guerra comercial EUA-China no epicentro, mas também incluindo a possibilidade de uma saída britânica perturbadora da União Europeia, uma desaceleração econômica na Alemanha, um colapso político na Itália , tensões políticas crescentes em Hong Kong e instituições e acordos internacionais de longa data sob pressão.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, descreveu a cúpula dos líderes do G7 deste final de semana no balneário francês de Biarritz como um "último momento" para seus membros - Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Itália e Canadá - restaurarem a unidade.

Em meio a todo esse tumulto, e com as taxas de juros em todo o mundo já nas mínimas históricas, a política monetária pode não ser eficiente.

"Não há muito espaço político e há riscos materiais no momento que todos estamos tentando gerenciar", disse o presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, na sexta-feira.

Pequenos países como Suécia e Turquia, afetados por fluxos voláteis de capital, enquanto os bancos centrais cortam as taxas em todo o mundo, agora estão lutando para lidar com a possibilidade de que a ordem comercial global esteja mudando para sempre.

Enquanto isso, as grandes nações temem que caiam em uma rotina que pode ser difícil de escapar.

Para o banco central dos EUA, se a incerteza comercial reduzir o investimento das empresas e começar a prejudicar os gastos dos consumidores, ela poderá reduzir as taxas de volta a zero com a economia ainda atrapalhando, forçando Powell e seus colegas formuladores de políticas a ponderar se devem reiniciar a era de ferramentas de crise mesmo fora de uma crise ou recessão.

"Há muito o que uma ação de política monetária pode fazer", disse à Reuters a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, à margem da conferência no sábado. "Você precisa reconhecer que a economia dos EUA é afetada pelo que está acontecendo no resto do mundo. Eu me preocupo com todo esse enfraquecimento das instituições em todo o mundo".

Em um desenvolvimento que animou alguns formuladores de políticas, a Alemanha sinalizou que pode oferecer algum estímulo fiscal para compensar uma queda na produção. Mas com o Banco Central Europeu sinalizando que também está pronto para combater o crescimento lento, facilitando ainda mais a política, o Fed de Powell pode ser forçado a agir, apesar de seu desejo de permanecer acima da rotina diária de mudanças nas políticas comerciais.

"Você precisa respeitar que fazemos parte da economia global; a economia global está desacelerando, outros bancos centrais estão afrouxando e estão respondendo a uma desaceleração global comum", disse o vice-chairman do Fed, Richard Clarida, na sexta-feira.

"O que a política monetária pode fazer é usar suas ferramentas para fazer o melhor possível para manter a economia perto do pleno emprego e da inflação estável; dependendo do choque que atinge a economia e da resposta a esse choque, o isolamento pode não ser perfeito", disse Clarida.



