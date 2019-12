O Banco Central da China, conhecido como PBoC, informou nesta sexta-feira que injetou 300 bilhões de yuans (US$ 42,6 bilhões) no sistema bancário do país por meio de sua linha de crédito de médio prazo.

Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,25%, a mesma da operação anterior.

Em novembro, o PBoC reduziu a taxa de empréstimos de médio prazo em 5 pontos-base para estimular o mercado de crédito em meio à desaceleração da economia.

A injeção desta sexta ficou 112,5 bilhões de yuans acima do montante que vence hoje, informou o PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.