Por Zheng Li e Kevin Yao

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - O banco central da China usará instrumentos de intervenção cambial e política monetária para impedir que o iuan enfraqueça para além do nível de 7 por dólar no curto prazo, disseram três pessoas familiarizadas com o pensamento do banco.

"No momento, tenha certeza de que eles certamente não deixarão a moeda ultrapassar os 7", disse uma fonte à Reuters.

Uma defesa do nível de 7 iuanes por dólar pode ajudar a aumentar a confiança na moeda e acalmar os temores dos investidores sobre uma acentuada depreciação da moeda, mesmo que as relações comerciais com Washington tornem a desvalorização competitiva uma opção atraente para Pequim.

"Passar do nível de 7 por dólar é benéfico para a China porque pode reduzir alguns dos efeitos dos aumentos de tarifas, mas o impacto sobre a nossa confiança no iuan é negativo e os fundos vão sair do país", disse a fonte.

O iuan caiu para o seu nível mais fraco desde dezembro nesta sexta-feira, a uma distância pequena da marca de 7 por dólar vista pela última vez durante a crise financeira de 2008.

A moeda enfraqueceu 3% no último mês com a diminuição das esperanças de um acordo na longa guerra comercial entre Pequim e Washington. A mais recente intensificação dessas tensões ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas, provocando uma retaliação tarifária semelhante da China.

Embora um iuan mais fraco seja benéfico para os exportadores chineses, o declínio precisaria ser significativo para compensar o impacto das tarifas mais altas dos EUA. Tal queda poderia, por sua vez, alimentar a fuga de capital e afetar a estabilidade econômica da China, disseram fontes.

O Banco do Povo da China não respondeu imediatamente ao pedido da Reuters para comentários nesta sexta-feira.

Uma segunda fonte familiarizada com o pensamento do banco central disse que a autoridade monetária pode tolerar o iuan a 7 por cento devido a fatores de fundamentos, mas que agiria para impedir venda de posições vendidas no curto prazo.