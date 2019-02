HONG KONG (Reuters) - O banco central da China informou nesta quinta-feira que vai manter o iuan estável e a política monetária prudente para garantir estabilidade financeira na segunda maior economia do mundo.

O Banco do Povo da China também irá combater qualquer risco sistêmico usando múltiplas ferramentas de política monetária, afirmou o banco central em seu relatório de implementação do quarto trimestre.

O banco central também disse que vai encorajar as instituições financeiras a apoiarem empresas pequenas e privadas como parte dos esforços mais amplos do governo para evitar uma forte desaceleração no crescimento econômico.

(Por Twinnie Siu e Meg Shen)