A China atraiu US$ 9,34 bilhões em investimento estrangeiro direto (FDI, na sigla em inglês) em abril, alta de 2,8% na comparação com igual mês de 2018, informou nesta quinta-feira o Ministério do Comércio.

Nos primeiros quatro meses do ano, esse investimento aumentou 3,5% na comparação com igual período do ano passado, a US$ 45,14 bilhões, segundo os números oficiais.

Além disso, a China realizou US$ 34,64 bilhões em investimentos diretos no exterior, excetuando-se o setor financeiro, no período entre janeiro e abril. O resultado representa uma queda de 2,6% ante igual intervalo de 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.