PEQUIM (Reuters) - A China precisa adotar as contramedidas necessárias em relação às últimas tarifas dos Estados Unidos sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses, disse nesta quinta-feira o Ministério das Finanças.

O ministério também afirmou que as tarifas dos EUA violam o consenso alcançado pelos líderes dos dois países e se desviam do caminho de negociação para resolver as disputas.

Em outra declaração, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse: "Esperamos que os EUA e a China encontrem um meio-termo e implementem o consenso dos líderes dos dois países alcançado em Osaka".

Ela acrescentou que a China espera encontrar soluções razoáveis para os dois lados por meio do diálogo e consultas, com base na igualdade e no respeito mútuo.

Os EUA afirmaram neste mês que adotariam taxas sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses a partir de 1 de setembro, o que cobriria efetivamente todas as exportações da China aos EUA.

Mas o presidente Donald Trump voltou atrás de parte do plano na terça-feira, adiando as taxas sobre alguns dos itens na lista como telefones celulares e laptops, na esperança de reduzir o impacto sobre as vendas de Natal. Mas as tarifas ainda serão aplicadas a esses produtos a partir de meados de dezembro.