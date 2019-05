WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está estudando como os aumentos propostos das tarifas sobre importações chinesas afetarão os consumidores e está há pelo menos um mês de aplicá-los, afirmou o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, nesta quarta-feira.

"Não haverá nenhuma decisão provavelmente por mais 30 ou 45 dias", disse Mnuchin em uma audiência com legisladores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, acrescentando que ele conversou com o diretor financeiro do varejista Walmart sobre como as tarifas impactarão os preços para o consumidor.

"Isso é algo que eu posso garantir em que o presidente estará focado antes de tomarmos qualquer decisão".

(Por Jason Lange)