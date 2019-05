(Reuters) - O governo espanhol não tem intenção de entregar o político de oposição venezuelano Leopoldo López às autoridades daquele país, informou uma porta-voz do governo espanhol na quinta-feira.

O governo espanhol disse que López, sua esposa e sua filha haviam entrado na residência do embaixador espanhol em Caracas em um acordo particular, e espera que as autoridades venezuelanas respeitem a inviolabilidade da residência.

(Reportagem de Sonya Dowsett)