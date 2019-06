Por Tom Miles

GENEBRA (Reuters) - Os Estados Unidos suspenderam até 31 de dezembro uma disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre o tratamento da China aos direitos de propriedade intelectual, disse o painel de disputas da OMC em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

O painel de três juízes disse que os EUA pediram a suspensão em 3 de junho e a China concordou no dia seguinte.

Não ficou claro se a suspensão poderia sinalizar um descongelamento das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China antes de um possível encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em uma cúpula do G20 no Japão no final deste mês.

As autoridades norte-americanas e chinesas não responderam imediatamente a pedidos de comentários, e a declaração do painel não detalhou qualquer motivo para a suspensão da disputa, iniciada por Trump em março do ano passado como parte de uma batalha mais ampla contra Pequim por suposto roubo de propriedade intelectual.

Segundo as regras da OMC, um requerente em uma disputa comercial pode pedir uma suspensão a qualquer momento por até 12 meses.