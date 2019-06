VALENCIENNES, França (Reuters) - Vivianne Miedema marcou duas vezes para tornar-se a maior artilheira da história da seleção holandesa, na vitória de 3 a 1 sobre Camarões, neste sábado, o que garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Camarões, que enfrentou a Holanda pela primeira vez em uma partida do torneio, adotou uma postura cautelosa no Stade du Hainaut, com cinco jogadoras na linha de defesa e quatro no meio durante a maior parte da partida.

A tática funcionou até uma jogada rápida da Holanda em que Shanice van de Sanden cruzou com precisão para a atacante Miedema, que cabeceou com força para o gol aos 41 minutos.

Camarões respondeu quase de imediato quando a lateral Gabrielle Aboudi Onguene correu para alcançar uma bola lançada antes da goleira Sari van Veenendaal, marcando com facilidade.

A Holanda, que derrotou a Nova Zelândia na partida de abertura, votou à liderança no segundo tempo, depois de uma jogada ensaiada de falta deixar a zagueira Dominique Bloodworth em condições de marcar de curta distância seu primeiro gol em partidas pela seleção.

Henriette Akaba, que havia saído do banco por Camarões, quase empatou no fim do jogo, antes de Miedema emplacar seu segundo gol e selar o resultado.

Foi o 60º gol de Miedema pela Holanda, o que a fez passar a ex-atacante Manon Melis como maior artilheira da seleção.

A Holanda lidera o grupo E e entra em campo para a ultima partida dessa fase contra o Canadá, em Reims, na quinta-feira, enquanto Camarões enfrenta a Nova Zelândia, em Montpellier.

(Reportagem de Hardik Vyas)