Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - Os escudos de mísseis balísticos de Israel Arrow-3, apoiado pelos Estados Unidos, foi aprovado em uma série de testes de interceptação no Alaska, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu neste domingo, posicionando a conquista como um alerta ao Irã.

Produzido em conjunto com a empresa americana Boeing, o Arrow-3 é tido como capaz de derrubar mísseis no espaço, em uma altitude que destruiria qualquer ogiva bélica não convencional com segurança.

“O desempenho foi perfeito - cada tiro bem no alvo”, disse Netanyahu, que também ocupa o cargo de ministro da Defesa, em um comunicado.

Israel vê o Arrow-3 como um baluarte contra mísseis balísticos enviados por Irã e Síria.

O Irã está preso em um conflito em espiral com os Estados Unidos por causa de seu programa nuclear e de seus projetos de mísseis.