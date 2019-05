ROMA(Reuters) - A Itália precisa reconstruir a confiança em seus programas econômicos em vez de se concentrar nas regras da União Europeia sobre déficit orçamentário, disse o ministro italiano da Economia, Giovanni Tria, nesta terça-feira.

Tria falou em entrevista à televisão Rai 3 depois que o vice-primeiro ministro, Matteo Salvini, irritou os investidores na semana passada dizendo que o governo poderia aumentar o déficit para além do limite da UE de 3% do PIB, se considerado necessário para criar empregos.

"O problema não é a regra dos 3%, mas reconstruir a confiança nos programas econômicos da Itália", disse ele.

A Itália tem a segunda maior dívida da zona do euro depois da Grécia e seus títulos do governo sofreram uma forte liquidação após os comentários de Salvini. O partido Liga de direita de Salvini está fazendo campanha em uma agenda eurocética para as eleições do Parlamento Europeu deste final de semana.

(Por Francesca Piscioneri)