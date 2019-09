WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca Larry Kudlow disse nesta sexta-feira que as negociações entre autoridades norte-americanas e chinesas podem "esquentar" durante as reuniões de outubro, embora tenha dito que não pode prever o resultado das conversas.

"As principais autoridades se reunirão no início de outubro. (Autoridades menos seniores) se reunirão em algumas semanas. Portanto, não posso prever um resultado, não estou aqui para fazer isso. Tudo o que estou dizendo é que as negociações continuam. Você pode dizer que elas vão esquentar quando a equipe chinesa chegar aqui", disse Kudlow em entrevista à CNBC.

(Por Susan Heavey e Tim Ahmann)