O membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) Yves Mersch afirmou em discurso nesta segunda-feira que "uma estrutura regulatória forte é vital se queremos ter bancos seguros e sólidos", ao comentar sobre os Acordos de Basileia III, que preveem aumento de reservas de capital para os bancos. "Basileia III fornece essa estrutura", continuou Mersch.

"A completa implementação de Basileia III terá um efeito positivo na economia no longo prazo", defendeu Mersch, ressaltando que a harmonização das regras é importante a nível global, mas ainda mais essenciais na zona do euro, com a criação do BCE.

O acordo, segundo ele, "mudará as requisições de capital, tornando as crises menos prováveis e, dessa forma, apoiando a economia da zona do euro".