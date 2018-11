Por Charlotte Greenfield

WELLINGTON (Reuters) - A agência de inteligência da Nova Zelândia rejeitou o primeiro pedido da indústria de telecomunicações do país para usar equipamentos 5G fornecidos pela chinesa Huawei Tecnologies, citando preocupações sobre segurança nacional.

A fornecedora de serviços em telecomunicação Spark New Zealand, que fez o pedido, disse nesta quarta-feira que irá avaliar o argumento antes de considerar novos passos.

A decisão ocorre no momento em que países ocidentais se tornam cada vez mais cautelosos sobre o que dizem ser envolvimento do governo chinês em celulares de quinta geração (5G) e outras redes de comunicação. A Huawei tem insistidamente repetido que Pequim não tem influência alguma sobre a companhia.

Mais cedo neste ano, a vizinha Austrália barrou a Huawei de fornecer equipamento 5G, também citando riscos à segurança. Na semana passada, o Wall Street Journal reportou que o governo dos EUA estava tentando persuadir companhias de países aliados a evitar a Huawei.

"Eu informei a Spark que um risco significativo à segurança da rede foi identificado", disse o diretor-geral do Gabinete de Segurança de Comunicações do Governo, Andrew Hampton, nesta quarta-feira.

O ministro de Serviços de Inteligência, Andrew Little, disse à Reuters que a Spark - cujo pedido foi parte da primeira aplicação 5G do país - trabalhará com a agência para mitigar riscos. Ele não quis especificar as preocupações, citando informações confidenciais.

A Huawei disse em nota que irá "ativamente responder a quaisquer preocupações e trabalhar junto para achar um caminho adiante", acrescentando que assinou mais de 20 contratos 5G com provedoras ao redor do mundo.

(Por Charlotte Greenfield e Aditya Soni; reportagem adicional de Anne Marie Roantree e Ben Blanchard)