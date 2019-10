A zona do euro registrou superávit comercial de 20,3 bilhões de euros em agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado é maior do que o saldo positivo de julho, que foi revisado de 19 bilhões de euros para 17,5 bilhões de euros.

As exportações dos 19 países que formam o bloco subiram 0,4% em agosto ante julho, mas as importações diminuíram 1,2% no mesmo período, também no cálculo com ajuste sazonal.