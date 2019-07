MADRI (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quinta-feira ter uma visão muito positiva sobre a decisão dos líderes da União Europeia (UE) de nomear Christine Lagarde como a próxima presidente do BCE.

"É uma ótima escolha. (Ela) é uma pessoa que fez um trabalho magnífico no Fundo Monetário Internacional", disse de Guindos em entrevista à rádio espanhola RNE.

Líderes da UE concordaram na terça-feira em nomear a francesa Lagarde, atualmente chefe do FMI, para substituir o italiano Mario Draghi na presidência do BCE no final de outubro.

Os líderes também escolheram a ministra alemã da Defesa Ursula von der Leyen como nova presidente da Comissão Europeia.

(Reportagem de Joan Faus)